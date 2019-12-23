Выпуск новостей за 9:00: Масштабный пожар в общежитии. Мощные лесные пожары в Австралии

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 9:00 – крупный пожар вспыхнул ночью в столице. Горело девятиэтажное общежитие Национального авиационного университета. В Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а на данный момент огонь охватил уже три штата.

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В Хуторе Свободном, что на Луганщине, враг разбил дом местной жительницы в день ее рождения. Мина прилетела в дом накануне в пять утра.

Страшный пожар на Луганщине. Там примерно в девять вечера пламя охватило Старобельский областной психоневрологический интернат.

В Соединенных Штатах одновременно столкнулись почти семь десятков автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния.