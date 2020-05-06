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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Масштабна пожежа в ОАЕ. Друга хвиля COVID-19

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 травня станом на 9:00 – в ОАЕ горів житловий хмарочос, 12 його мешканців дістали ушкодження. Людей, які втратили житло, розмістять в тимчасових помешканнях. Наразі причини займання не встановлені. Німецькі вчені припускають велику ймовірність другої хвилі коронавірусу COVID-19. Втім, як запевнили в інституті Роберта Коха, країна знає, як з ним боротися.

      Також у випуску новин на 24 каналі

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      Теги: Пожежа ОАЕ Випуск новин
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