Випуск новин за 9:00: Моторошна ДТП у Тернополі. Військові проти дій "Нацдружин"
У випуску новин за 11 березня станом на 9:00 – у Тернополі сталося ДТП: за кермом була 13-річна дитина, зараз вона у комі. Поліція з'ясовує, як неповнолітня опинилася за кермом. Через сутички у Черкасах та Києві військовослужбовці з передової засуджують дії "Нацкорпусу". Мовляв, ті "розкачують" ситуацію у мирних містах.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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