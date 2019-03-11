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      Випуск новин за 9:00: Моторошна ДТП у Тернополі. Військові проти дій "Нацдружин"

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 9:00 – у Тернополі сталося ДТП: за кермом була 13-річна дитина, зараз вона у комі. Поліція з'ясовує, як неповнолітня опинилася за кермом. Через сутички у Черкасах та Києві військовослужбовці з передової засуджують дії "Нацкорпусу". Мовляв, ті "розкачують" ситуацію у мирних містах.

      Також у випуску:

      У авіакатастрофі в Ефіопії загинули 19 членів ООН.

      Очільник осередку "Нацкорпусу" у Черкасах потрапив у базу "Миротворець".

      Вперше доба на передовій минула без жодного пострілу.

      У Венесуелі хочуть ввести надзвичайний стан через відключення електроенергії.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Тернопіль Аварії та ДТП Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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