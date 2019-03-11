Випуск новин за 9:00: Моторошна ДТП у Тернополі. Військові проти дій "Нацдружин"

У випуску новин за 11 березня станом на 9:00 – у Тернополі сталося ДТП: за кермом була 13-річна дитина, зараз вона у комі. Поліція з'ясовує, як неповнолітня опинилася за кермом. Через сутички у Черкасах та Києві військовослужбовці з передової засуджують дії "Нацкорпусу". Мовляв, ті "розкачують" ситуацію у мирних містах.

Також у випуску: У авіакатастрофі в Ефіопії загинули 19 членів ООН. Очільник осередку "Нацкорпусу" у Черкасах потрапив у базу "Миротворець". Вперше доба на передовій минула без жодного пострілу. У Венесуелі хочуть ввести надзвичайний стан через відключення електроенергії.