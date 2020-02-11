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      Випуск новин за 9:00: Нове у справі Шеремета. Штормове попередження в Україні

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 лютого станом на 10:00 – Офіс Генпрокурора доручив перевірити аргументи адвокатів про невинуватість підозрюваних у справі Шеремета. Про це розповів Руслан Рябошапка ефірі одного з телеканалів. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг по всій країні. У Карпатах – хуртовини та можливе сходження лавин.

      Також у випуску:

      Андрій Богдан може піти у відставку. Про це повідомляє низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела.

      Генпрокурор розповів, що двоє ексберкутівців, які після обміну з ОРДЛО повернулися до Києва, залишаються підсудними.

      Понад 20 тисяч людей із підозрою на коронавірус госпіталізували у Росії.

      У Сальвадорі силовики захопили будівлю парламенту.

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      Теги: Випуск новин Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Руслан Рябошапка Негода в Україні Погода
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