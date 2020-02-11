Випуск новин за 9:00: Нове у справі Шеремета. Штормове попередження в Україні

У випуску новин за 11 лютого станом на 10:00 – Офіс Генпрокурора доручив перевірити аргументи адвокатів про невинуватість підозрюваних у справі Шеремета. Про це розповів Руслан Рябошапка ефірі одного з телеканалів. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг по всій країні. У Карпатах – хуртовини та можливе сходження лавин.

Також у випуску: Андрій Богдан може піти у відставку. Про це повідомляє низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела. Генпрокурор розповів, що двоє ексберкутівців, які після обміну з ОРДЛО повернулися до Києва, залишаються підсудними. Понад 20 тисяч людей із підозрою на коронавірус госпіталізували у Росії. У Сальвадорі силовики захопили будівлю парламенту.