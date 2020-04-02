Випуск новин за 9:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Карантинні обмеження
У випуску новин за 2 квітня станом на 9:00 – впродовж минулої доби в Україні підтвердилася рекордна кількість нових випадків коронавірусу – 149. Тепер офіційно зафіксовано 794 інфікованих COVID-19. Урядовці планують заборонити перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів, а також ходити вулицями групами більше 2 осіб. Під забороною опиняться навіть прогулянки парками.
Також у випуску:
У Києві з обсервації у готелі "Козацький" втекли понад 60 людей, які повернулись з-за кордону.
В Івано-Франківському перинатальному центрі померла ще одна пацієнтка від коронавірусу. Жінці було 60 років.
Прокурор у справі МН17 пішов у відставку. Тепер він керуватиме поліцією Роттердама.
Міністр охорони здоров'я Ізраїля Яков Ліцман підхопив коронавірус.
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