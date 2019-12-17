Випуск новин за 9:00: Нові деталі у справі Шеремета. Розгін мітингарів у Росії

У випуску новин 17 грудня станом на 9:00 – експертизи щодо трьох підозрюваних Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь у справі Павла Шеремета суперечать одна одній. Це довели журналісти програми "Слідство Інфо". Неподалік Казані десятки місцевих мешканців вийшли на протест проти будівництва сміттєспалювального заводу. В результаті ОМОН затримав понад 10 мітингарів.

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"Кварталівці" у новому випуску програми знову заспівали про ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву. Цього разу перепросили за те, що висміяли в своїй програмі пожежу в будинку банкірки.

Авіакомпанії Boeing припиняє випуск літаків 737 Max на невизначений термін.

Ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не спрямований проти "Приватбанку", про це заявив прем'єр Олексій Гончарук.