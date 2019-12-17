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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Нові деталі у справі Шеремета. Розгін мітингарів у Росії

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин 17 грудня станом на 9:00 – експертизи щодо трьох підозрюваних Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь у справі Павла Шеремета суперечать одна одній. Це довели журналісти програми "Слідство Інфо". Неподалік Казані десятки місцевих мешканців вийшли на протест проти будівництва сміттєспалювального заводу. В результаті ОМОН затримав понад 10 мітингарів.

      Також у випуску:

      "Кварталівці" у новому випуску програми знову заспівали про ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву. Цього разу перепросили за те, що висміяли в своїй програмі пожежу в будинку банкірки.

      Авіакомпанії Boeing припиняє випуск літаків 737 Max на невизначений термін.

      Ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не спрямований проти "Приватбанку", про це заявив прем'єр Олексій Гончарук.

      Антоненко з СІЗО подякував мамі Павла Шеремета: фото листа
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Росії Павло Шеремет
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