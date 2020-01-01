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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 9:00: Новий рік під стінами СІЗО. Зміни у 2020 році

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 січня станом на 9:00 – десятки активістів та волонтерів зібралися під слідчим ізолятором Києва у новорічну ніч. Вони прийшли підтримати затриманих за підозрою у справі Шеремета Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Протягом 2020 року на українців чекає низка нововведень. Більшість запрацює вже з першим днем січня.

      Також у випуску: 

      Пресслужба президента Володимира Зеленського повідомила, що новий обмін полоненими може відбутися наприкінці лютого 2020 року.

      Під час гасіння пожежі у житловому будинку в Дніпрі рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Причини трагедії з'ясовують.

      З 1 січня набувають чинності зміни до Конституції, які залишать усіх народних депутатів без імунітету: як це працюватиме.

      Останній день року під обстрілами ворога: проросійські бойовики п'ять разів порушували режим тиші на Сході.

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      Теги: Випуск новин Новини України Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Riffmaster
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