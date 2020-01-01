Випуск новин за 9:00: Новий рік під стінами СІЗО. Зміни у 2020 році

У випуску новин за 1 січня станом на 9:00 – десятки активістів та волонтерів зібралися під слідчим ізолятором Києва у новорічну ніч. Вони прийшли підтримати затриманих за підозрою у справі Шеремета Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Протягом 2020 року на українців чекає низка нововведень. Більшість запрацює вже з першим днем січня.

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