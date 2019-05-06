Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Жертви пожежі в літаку у Москві

У випуску новин за 6 травня станом на 09:00 – минулої доби окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська із забороненої Мінськими угодами зброї. На щастя, жоден український воїн не постраждав. На борту літака, який загорівся під час польоту з Москви до Мурманська, перебували 78 осіб. Наразі відомо, що у катастрофі загинула 41 людина, ще 33 особам вдалося врятуватися.

Також у випуску: На найвищій горі Росії Ельбрус загинув українець. У секторі Газа оголосили про перемир'я з Ізраїлем. У Бердянському зоопарку народилось троє левенят.

Джерело: 24 канал