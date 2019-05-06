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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Жертвы пожара в самолете в Москве

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск с запрещенного минскими соглашениями оружия. К счастью, ни один украинский воин не пострадал. На борту самолета, который загорелся во время полета из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. Известно, что в катастрофе погиб 41 человек, еще 33 людям удалось спастись.

      Также в выпуске:

      На самой высокой горе России Эльбрус погиб украинец.

      В секторе Газа объявили о перемирии с Израилем.

      В Бердянском зоопарке родились трое львят.

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      Теги: Новости России Война на Донбассе Авиакатастрофа в Шереметьево Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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