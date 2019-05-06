Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Жертвы пожара в самолете в Москве

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск с запрещенного минскими соглашениями оружия. К счастью, ни один украинский воин не пострадал. На борту самолета, который загорелся во время полета из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. Известно, что в катастрофе погиб 41 человек, еще 33 людям удалось спастись.

Также в выпуске: На самой высокой горе России Эльбрус погиб украинец. В секторе Газа объявили о перемирии с Израилем. В Бердянском зоопарке родились трое львят.

Источник: 24 канал