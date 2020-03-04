Випуск новин за 9:00: Отруєння дітей на Вінниччині. Смертоносний торнадо у США

У випуску новин за 4 березня станом на 9:00 – на Вінниччині 18 дітей отруїлися газом. Біля навчального закладу у Могилів-Подільському люди відчули різкий запах газу. Правоохоронці з'ясували, що під час заміни газового балону у кафе, розташованому біля навчального закладу, стався витік газу. Сильний торнадо пронісся штатом Тенессі у США. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 25 людей.

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