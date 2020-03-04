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      Випуск новин за 9:00: Отруєння дітей на Вінниччині. Смертоносний торнадо у США

      Випуск новин -

      У випуску новин за 4 березня станом на 9:00 – на Вінниччині 18 дітей отруїлися газом. Біля навчального закладу у Могилів-Подільському люди відчули різкий запах газу. Правоохоронці з'ясували, що під час заміни газового балону у кафе, розташованому біля навчального закладу, стався витік газу. Сильний торнадо пронісся штатом Тенессі у США. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 25 людей.

      Також у випуску:

      Внутрішньопартійні вибори у Сполучених Штатах Америки відбулися одразу у 14 штатах. На них американці обирали потенційного суперника Дональда Трампа у прийдешніх президентських перегонах. 

      На Рівненщині працівники СБУ затримали священника, який торгував гранатометами та вибухівкою. Правоохоронцям стало відомо, що він продає протитанковий гранатомет, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу. 

      Бразилію накрили рясні зливи, які спричинили потужні повені та зсуви ґрунту на південному сході країни. Негода забрала щонайменше 17 життів. 

      Гороскоп на 4 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Теги: Вінниця Стихійні лиха Торнадо у США Новини США Випуск новин
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