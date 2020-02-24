Випуск новин за 9:00: Підлі дії бойовиків на Донбасі. Коронавірус в Італії
У випуску новин за 24 лютого станом на 9:00 – на Донбасі знову загострення. Російські окупаційні війська близько опівночі цинічно обстріляли свої ж позиції на околиці села Веселеньке, що на Луганщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Італія стає епіцентром коронавірусу у Європі. Від наслідків вірусу у країни померла вже третя людина
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Потужний вибух прогримів у відділенні "Таскомбанку", що на Троєщині.
На Бориспільському шосе "Джип" збив чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, автомобіль їхав з боку Києва, в цей час на проїжджу частину вибіг пішохід, який потрапив йому під колеса.
У Сполучених Штатах відсьогодні ускладнили процес видачі посвідки постійного жителя для іноземців.
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