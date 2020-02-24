10:05
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Випуск новин за 9:00: Підлі дії бойовиків на Донбасі. Коронавірус в Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 9:00 – на Донбасі знову загострення. Російські окупаційні війська близько опівночі цинічно обстріляли свої ж позиції на околиці села Веселеньке, що на Луганщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Італія стає епіцентром коронавірусу у Європі. Від наслідків вірусу у країни померла вже третя людина

      Також у випуску:

      Потужний вибух прогримів у відділенні "Таскомбанку", що на Троєщині.

      На Бориспільському шосе "Джип" збив чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, автомобіль їхав з боку Києва, в цей час на проїжджу частину вибіг пішохід, який потрапив йому під колеса.

      У Сполучених Штатах відсьогодні ускладнили процес видачі посвідки постійного жителя для іноземців.

      Картинки-привітання з Масляною: найкраща підбірка
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Додаток "Дія": які проблеми знайшли українці та що відповідають розробники
      Юлія Поскробок
      23 лютого , 22:00 Офіс президента йде до суду, провокації в Нових Санжарах та наївний Сивохо: блоги тижня
      Блоги тижня
      23 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Україна б’є коронавірус кулаками, Арахамія підкорив Битву екстрасенсів
      Андрій Шляхтін
      23 лютого , 19:30 Страшна правда про Дебальцеве та погіршення ставлення до людей з Азії – відео тижня
      Марія Лелека
      23 лютого , 19:00 Справа нацгвардійця Марківа: допоможіть встановити правду
      Дмитро Кулеба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук