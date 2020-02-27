Випуск новин за 9:00: Плагіат в дисертації брата Ющенка. Коронавірус в українки

У випуску новин за 27 лютого станом на 9:00 – брата Віктора Ющенка позбавили наукового ступеня через плагіат. Петро Ющенко був доктором історичних наук. В українки, яка живе в Італії, виявили коронавірус. Про це розповіла на своїй фейсбук-сторінці журналістка Мар'яна Сороневич.

Також у випуску: У США чоловік відкрив вогонь в офісному комплексі броварні: через стрілянину загинуло щонайменше семеро людей. Попри декомунізацію харківські депутати проголосували за повернення місту проспекту з прізвищем радянського маршала Жукова. Напередодні вранці біля Майорська на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий 58-ї бригади Дмитро Гринь. У РНБО змоделювали шанси різних верств українського населення захворіти на Covid-19: в зоні найбільшого ризику – люди, яким понад 80 років.