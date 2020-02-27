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      Випуск новин за 9:00: Плагіат в дисертації брата Ющенка. Коронавірус в українки

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 9:00 – брата Віктора Ющенка позбавили наукового ступеня через плагіат. Петро Ющенко був доктором історичних наук. В українки, яка живе в Італії, виявили коронавірус. Про це розповіла на своїй фейсбук-сторінці журналістка Мар'яна Сороневич.

      Також у випуску: 

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      Теги: Віктор Ющенко Новини України Випуск новин
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