Випуск новин за 9:00: Плагіат в дисертації брата Ющенка. Коронавірус в українки
У випуску новин за 27 лютого станом на 9:00 – брата Віктора Ющенка позбавили наукового ступеня через плагіат. Петро Ющенко був доктором історичних наук. В українки, яка живе в Італії, виявили коронавірус. Про це розповіла на своїй фейсбук-сторінці журналістка Мар'яна Сороневич.
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