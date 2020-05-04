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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Послаблення карантину в Черкасах. Збільшення тестувань на COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 травня станом на 9:00 – епопея з послабленням карантину у Черкасах продовжується. Тамтешня облдержадміністрація виступила проти мерії. І підготувала позов до суду у якому просить скасувати рішення міської влади щодо послаблення карантину. Міністерство охорони здоров'я планує поступово збільшувати кількість тестувань на коронавірус.

      Також у випуску:

      Послаблення карантину у Мукачево. Відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.

      Є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю американському телеканалу ABC.

      В Одесі попри карантин запрацювали магазини та кафе. А містяни прогулюються набережною без масок

      Загострення на фронті. Один військовий поранений, ще троє зазнали контузії.

      "Яни Капу" вже незабаром долучиться до бойового флоту ВМС. Рейдовий буксир після повернення з російського полону і тривалого ремонту, вже на військово-морській базі в Одесі.

      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Новини Черкас Випуск новин
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