Випуск новин за 9:00: Послаблення карантину в Черкасах. Збільшення тестувань на COVID-19

У випуску новин за 4 травня станом на 9:00 – епопея з послабленням карантину у Черкасах продовжується. Тамтешня облдержадміністрація виступила проти мерії. І підготувала позов до суду у якому просить скасувати рішення міської влади щодо послаблення карантину. Міністерство охорони здоров'я планує поступово збільшувати кількість тестувань на коронавірус.

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