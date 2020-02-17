Випуск новин за 9:00: Розбиття пасажирського літака у Франції. Смертельне ДТП в Дніпрі

У випуску новин за 17 лютого станом на 9:00 – на півдні Франції розбився літак з туристами. Авіатроща забрала життя пілота та трьох пасажирів. Легкомоторний літак вилетів із міста Ангулем і впав за декілька кілометрів від аеродрому. У Дніпрі трагедією завершилася втеча від правоохоронців.. Автомобіль на шаленій швидкості біля пішохідного переходу збив цілу родину.

Також у випуску: У Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який за часів Януковича вимагав гроші у запорізьких підприємців. У Коста-Риці правоохоронці перехопили понад 5 тонн наркотиків, які мали доправити до Європи.