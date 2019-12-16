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      Випуск новин за 9:00: Серйозні зміни від Дубілета. Напад на "слугу народу"

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 грудня станом на 9:00 – міністр Дмитро Дубілет заявив, паперових лікарняних листів не буде, замість них – електронна форма. Депутата від "Слуги народу" Михайла Ананченка побили двоє невідомих у місті Суми. Напад на народного обранця стався біля під'їзду його дому.

      Також у випуску:

      В Індії тривають масові протести. Під час заворушень на вулиці загинули двоє людей, ще троє померли у лікарні внаслідок вогнепальних поранень, завданих силовиками.

      Дмитро Дубілет обіцяє, що незабаром чиновники відповідатимуть громадянам у месенджері. А замість паперових квитанцій про сплату послуг достатньо буде показати їх у смартфоні.

      У місті Сучжоу передовий 3D-принтер закінчив будівництво стіни завдовжки 500 метрів, яка встановлена вздовж берегової лінії.

       

      Від куріння вейпа померли 52 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Слуга народу Дмитро Дубілет
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