Випуск новин за 9:00: Серйозні зміни від Дубілета. Напад на "слугу народу"
У випуску новин за 16 грудня станом на 9:00 – міністр Дмитро Дубілет заявив, паперових лікарняних листів не буде, замість них – електронна форма. Депутата від "Слуги народу" Михайла Ананченка побили двоє невідомих у місті Суми. Напад на народного обранця стався біля під'їзду його дому.
Також у випуску:
В Індії тривають масові протести. Під час заворушень на вулиці загинули двоє людей, ще троє померли у лікарні внаслідок вогнепальних поранень, завданих силовиками.
Дмитро Дубілет обіцяє, що незабаром чиновники відповідатимуть громадянам у месенджері. А замість паперових квитанцій про сплату послуг достатньо буде показати їх у смартфоні.
У місті Сучжоу передовий 3D-принтер закінчив будівництво стіни завдовжки 500 метрів, яка встановлена вздовж берегової лінії.
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