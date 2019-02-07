Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Навчання в Азовському морі
У випуску новин за 7 лютого станом на 9:00 – українські захисники на Донбасі знищили вантажівку російських окупантів "Урал". Крім того, ще двох найманців ліквідовано, один поранений. У Азовському морі військові спільно з прикордонниками провели навчання. На них відпрацювали відбиття можливого ворожого нападу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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