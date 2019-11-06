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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Прорив труби у Києві

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 9:00 – кількість обстрілів зменшилась порівняно з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав. Відранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.

      Також у випуску:

      Росія відправила снайперів-вагнерівців до Лівії.

      У Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.

      На дні Балтійського моря знайшли 900 пляшок коньяку та лікеру часів російського царя Миколи ІІ.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин
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