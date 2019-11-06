Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Прорив труби у Києві
У випуску новин за 6 листопада станом на 9:00 – кількість обстрілів зменшилась порівняно з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав. Відранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.
Також у випуску:
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