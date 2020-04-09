Випуск новин за 9:00: Спалах коронавірусу на Житомирщині. Допомога Україні від Євросоюзу
У випуску новин за 9 квітня станом на 9:00 – в місті Малин Житомирської області на коронавірус захворіли 8 людей. Всі вони святкували приїзд друга з Польщі. Євросоюз надасть Україні 190 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.
Також у випуску:
Невідомий повідомив про мінування лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус.
Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.
Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня.
На передовій один військовий отримав поранення.
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