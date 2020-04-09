09:35
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Спалах коронавірусу на Житомирщині. Допомога Україні від Євросоюзу

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 квітня станом на 9:00 – в місті Малин Житомирської області на коронавірус захворіли 8 людей. Всі вони святкували приїзд друга з Польщі. Євросоюз надасть Україні 190 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.

      Також у випуску:

      Невідомий повідомив про мінування лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус.

      Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

      Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня.

      На передовій один військовий отримав поранення.

      Теги: Новини України Євросоюз Новини Житомира Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      8 квітня , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько
      8 квітня , 22:00 Яка ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях?
      Дмитро Снєгирьов