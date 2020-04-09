Випуск новин за 9:00: Спалах коронавірусу на Житомирщині. Допомога Україні від Євросоюзу

У випуску новин за 9 квітня станом на 9:00 – в місті Малин Житомирської області на коронавірус захворіли 8 людей. Всі вони святкували приїзд друга з Польщі. Євросоюз надасть Україні 190 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.

Також у випуску: Невідомий повідомив про мінування лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус. Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні. Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. На передовій один військовий отримав поранення.