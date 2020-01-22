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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 9:00: Страшна ДТП у Києві. День соборності в Україні

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 9:00 – у столиці автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. Авто служби охорони протаранило тролейбус, а від удару його відкинуло у зупинку. Водій загинув на місці. Сьогодні Україна відзначає День соборності. Традиційно у цей день українці у різних містах утворюють живі ланцюги, що символізують об'єднання східних та західних земель України.

      Також у випуску:

      З днем Соборності українців привітав у відеозверненні Володимир Зеленський, який нині перебуває у Швейцарії.

      Українець став жертвою урагану "Глорія", що вирує в Іспанії.

      Компанія Boeing офіційно припинила виробництво сумнозвісних пасажирських літаків 737 MAX. 

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП День соборності
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