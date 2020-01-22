Випуск новин за 9:00: Страшна ДТП у Києві. День соборності в Україні
У випуску новин за 22 січня станом на 9:00 – у столиці автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. Авто служби охорони протаранило тролейбус, а від удару його відкинуло у зупинку. Водій загинув на місці. Сьогодні Україна відзначає День соборності. Традиційно у цей день українці у різних містах утворюють живі ланцюги, що символізують об'єднання східних та західних земель України.
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