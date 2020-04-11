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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Страшна ДТП зі швидкою у Харкові. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 квітня станом на 9:00 – масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості. На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.

      Також у випуску:

      Забруднене повітря з Чорнобильської зони може потрапити до Києва. У цьому переконують спеціалісти Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

      Люди хворіють на коронавірус по другому колу. У Південній Кореї зафіксовано 91 випадок повторного захворювання на COVID-19.

      У християн західного обряду минула страсна п'ятниця. У Ватикані Папа Римський провів традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра.

      У Нотр-Дам де Парі відбулось перше богослужіння після жахливої торішньої пожежі.

      Теги: Війна на Донбасі Аварії та ДТП Випуск новин
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