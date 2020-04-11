Випуск новин за 9:00: Страшна ДТП зі швидкою у Харкові. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 11 квітня станом на 9:00 – масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості. На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.

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Люди хворіють на коронавірус по другому колу. У Південній Кореї зафіксовано 91 випадок повторного захворювання на COVID-19.

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