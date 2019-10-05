Випуск новин за 9:00: Сутички на антиурядових протестах в Іраку. Ситуація на фронті
У випуску новин за 5 жовтня станом на 9:00 – 65 загиблих внаслідок антиурядових протестів в Іраку. Про це повідомляють медики та джерела в іракських силах безпеки. Ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі. 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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