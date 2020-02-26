Випуск новин за 9:00: Тігіпко може стати прем'єром. Продовження санкцій США проти Росії

У випуску новин за 26 лютого станом на 9:00 – питання про призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра вже майже вирішено. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Лівий берег". Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії через окупацію Криму ще на один рік.

Також у випуску: У Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Черкаси". СБУ затрима людей, які продавали посади голів облдержадміністрацій. Коронавірус далі шириться Європою: нові випадки зараження зафіксували в Австрії, Хорватії та Швейцарії.