Випуск новин за 9:00: Тігіпко може стати прем'єром. Продовження санкцій США проти Росії
У випуску новин за 26 лютого станом на 9:00 – питання про призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра вже майже вирішено. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Лівий берег". Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії через окупацію Криму ще на один рік.
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