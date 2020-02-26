Выпуск новостей за 9:00: Тигипко может стать премьером. Продление санкций США против России

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 9:00 – вопрос о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра уже почти решен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Левый берег". Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России из-за оккупации Крыма еще на один год.

Также в выпуске: В Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Черкаси". СБУ задержала людей, которые продавали должности глав облгосадминистраций. Коронавирус далее распространяется по Европе: новые случаи заражения зафиксировали в Австрии, Хорватии и Швейцарии.