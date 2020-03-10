Випуск новин за 9:00: Трагічна смерть дитини у Запоріжжі. Карантин в Італії

У випуску новин за 10 березня станом на 9:00 – у Запоріжжі померла 10-річна дівчинка, на яку впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура. Нещасний випадок стався у міському центральному парку. Через відкриту черепно-мозкову травму дитина померла у лікарні. В Італії оголосили карантин. Там посилюють заходи боротьби із коронавірусом. Не працюватимуть навіть гірськолижні курорти.

Також у випуску: У День народження Кобзаря у Національній опері нагородили лауреатів Шевченківської премії. Першу підозру на коронавірус зафіксували й на тимчасово окупованих територіях. Українська розвідка повідомила, що хворий чоловік напередодні повернувся з Китаю в Росію. Через різкий обвал цін Нью-Йоркська фондова біржа призупинила торги на 15 хвилин одразу після відкриття.