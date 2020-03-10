Выпуск новостей за 9:00: Трагическая смерть ребенка в Запорожье. Карантин в Италии

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 9:00 – в Запорожье умерла 10-летняя девочка, на которую упала 200-килограммовая деревянная скульптура. Несчастный случай произошел в городском центральном парке. Из-за открытой черепно-мозговой травмы ребенок умер в больнице. В Италии объявили карантин. Там усиливают меры борьбы с коронавирусом. Не будут работать даже горнолыжные курорты.

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