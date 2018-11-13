Випуск новин за 9:00: Транспортний колапс у Черкасах. Загибель українців у Чехії
У випуску новин за 13 листопада станом на 9:00 – другу добу у Черкасах триває неоголошений страйк міських перевізників, які вимагають підняття вартості проїзду та підписання договору з мерією про надання послуг. Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада, проте відомо про це стало тільки тепер. Українські дипломати у Празі поки не коментували ситуацію.
Також у випуску:
На Одещині "бізнесмени" тримали у неволі майже сто людей.
Бойовики ХАМАС випустили в бік Ізраїлю три сотні ракет.
У Каліфорнії кількість пожеж зросла до 31.
Помер знаменитий творець коміксів Стен Лі.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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