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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Выпуск новостей за 9:00: транспортный коллапс в Черкассах. Гибель украинцев в Чехии

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – вторые сутки в Черкассах необъявленная забастовка городских перевозчиков, требующих поднятия стоимости проезда и подписания договора с мэрией о предоставлении услуг. Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии утром в воскресенье 11 ноября, однако известно об этом стало только теперь. Украинские дипломаты в Праге пока не комментировали ситуацию.

      Также в выпуске:

      В Одесской области "бизнесмены" держали в неволе почти сто человек.

      Боевики ХАМАС выпустили в сторону Израиля три сотни ракет.

      В Калифорнии количество пожаров возросло до 31.

      Умер знаменитый создатель комиксов Стэн Ли.

      Ситуация на фронте.

      Теги: Транспорт Новости Черкасс Выпуск новостей Чехия
      Источник: 24 канал
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