Выпуск новостей за 9:00: транспортный коллапс в Черкассах. Гибель украинцев в Чехии

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – вторые сутки в Черкассах необъявленная забастовка городских перевозчиков, требующих поднятия стоимости проезда и подписания договора с мэрией о предоставлении услуг. Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии утром в воскресенье 11 ноября, однако известно об этом стало только теперь. Украинские дипломаты в Праге пока не комментировали ситуацию.

Также в выпуске: В Одесской области "бизнесмены" держали в неволе почти сто человек. Боевики ХАМАС выпустили в сторону Израиля три сотни ракет. В Калифорнии количество пожаров возросло до 31. Умер знаменитый создатель комиксов Стэн Ли. Ситуация на фронте.