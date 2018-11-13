Выпуск новостей за 9:00: транспортный коллапс в Черкассах. Гибель украинцев в Чехии
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – вторые сутки в Черкассах необъявленная забастовка городских перевозчиков, требующих поднятия стоимости проезда и подписания договора с мэрией о предоставлении услуг. Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии утром в воскресенье 11 ноября, однако известно об этом стало только теперь. Украинские дипломаты в Праге пока не комментировали ситуацию.
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Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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