Випуск новин за 9:00: Україна повертається до ПАРЄ. Вибух гранати у Харкові

У випуску новин за 2 січня станом на 9:00 – сьогодні розпочинає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи і вже за участю української делегації. У Харкові від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік. Трагедія сталася в квартирі житлового будинку

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