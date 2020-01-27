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      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
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      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      Випуск новин за 9:00: Україна повертається до ПАРЄ. Вибух гранати у Харкові

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 9:00 – сьогодні розпочинає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи і вже за участю української делегації. У Харкові від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік. Трагедія сталася в квартирі житлового будинку

      Також у випуску:

      Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив співчуття через смерть зірки баскетболу Кобі Брайанта.

      Попри війну на Донбасі, українські суди змушують вітчизняний оборонний завод виплатити росіянам мільйони доларів. За те, що ті припинили постачати свої товари компаніям сусіда-агресора, який напав на Україну.

      У Канаді працівник заправки знайшов котів, які примерзли хвостами до землі.

       

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      Теги: Випуск новин ПАРЄ Вибух
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