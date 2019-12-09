Випуск новин за 9:00: Варта на Банковій. Обстріли на фронті
У випуску новин за 9 грудня станом на 9:00 – учасники акції "Червоні лінії для Зеленського" провели ніч під Офісом Президента і йти поки наміру не мають. Активісти встановили кілька наметів та сцену. На передовій минула ніч із обстрілами, проте без втрат. Бойовики з гранатометів поливали українські позиції біля Василівки, що на Донеччині.
Також у випуску:
В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі.
У Гонконгу антиурядові протести відновилися з новою силою і вилилися у найбільшу за останні місяці акцію.
Сьогодні у Парижі відбудеться, можливо, доленосна зустріч для нашої країни – Володимир Зеленський сяде за один стіл з лідерами Франції, Німеччини та Росії.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі