10:17
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився
      Вєсті.UA
      19:10, 3 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 9:00: Вибух у клубі на Тернопільщині. Інтенсивні обстріли на фронті

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 9:00 – вибух у сільському клубі на Тернопільщині. Восьмеро дітей опинились в реанімації. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Штаб ООС зафіксував протягом дня три атаки бойовиків, проте інтенсивні. Окрім гранатометів російські найманці взялися обстрілювати наших воїнів із кулеметів та стрілецької зброї.

      Також у випуску:

      На Київщині поліцейські нагородили місцевого жителя, який врятував з палаючого будинку цілу родину із шести людей.

      Адвокати однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – Яни Дугарь подали заяву до ДБР на правоохоронні органи.

      У самісінькій столиці у клітках знайшли шістьох тигрів, які були брудні, голодні і налякані.

      Мінімальна зарплата в Україні вперше в історії перевищила мінімалку в Росії
      сьогодні
      5548
      Теги: Випуск новин Тернопіль Вибух
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 848
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 383
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 1839
      3 січня , 22:47 О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      Едуард Хомченко 9205
      3 січня , 21:50 Зеленський може не відчувати, що йде по сценарію Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 1065
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук