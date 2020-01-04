Випуск новин за 9:00: Вибух у клубі на Тернопільщині. Інтенсивні обстріли на фронті

У випуску новин за 4 січня станом на 9:00 – вибух у сільському клубі на Тернопільщині. Восьмеро дітей опинились в реанімації. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Штаб ООС зафіксував протягом дня три атаки бойовиків, проте інтенсивні. Окрім гранатометів російські найманці взялися обстрілювати наших воїнів із кулеметів та стрілецької зброї.

Також у випуску: На Київщині поліцейські нагородили місцевого жителя, який врятував з палаючого будинку цілу родину із шести людей. Адвокати однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – Яни Дугарь подали заяву до ДБР на правоохоронні органи. У самісінькій столиці у клітках знайшли шістьох тигрів, які були брудні, голодні і налякані.