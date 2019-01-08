10:46
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Випуск новин за 9:00: Відставка президента Світового банку. Новий космічний корабель Маска

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 9:00 – президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що 1 лютого достроково піде з посади. Кім був президентом інституції понад шість років, його каденція мала б завершитися аж у 2022 році. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск продемонстрував новий ескіз міжпланетної ракети. Це тестовий модуль, який планують запустити навесні 2019 року.

      Також у випуску: 

      Посол України в Туреччині розповів про стан моряків, постраждалих в аварії судна у Чорному морі.

      7 січня бойовики на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      У відповідь на агресію РФ до Чорного моря прибув корабель ВМС США.

      Рятувальники досі шукають лижника, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах.

      Теги: Світовий банк Випуск новин Ілон Маск
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      сьогодні , 10:00 Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      475
      Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      сьогодні , 09:32 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Корицька 4079
      Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      7 січня , 21:00 Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      Іван Яковина 3261
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      7 січня , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      10963
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      7 січня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 2100
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук