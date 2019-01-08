Випуск новин за 9:00: Відставка президента Світового банку. Новий космічний корабель Маска

У випуску новин за 8 січня станом на 9:00 – президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що 1 лютого достроково піде з посади. Кім був президентом інституції понад шість років, його каденція мала б завершитися аж у 2022 році. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск продемонстрував новий ескіз міжпланетної ракети. Це тестовий модуль, який планують запустити навесні 2019 року.

Також у випуску: Посол України в Туреччині розповів про стан моряків, постраждалих в аварії судна у Чорному морі. 7 січня бойовики на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У відповідь на агресію РФ до Чорного моря прибув корабель ВМС США. Рятувальники досі шукають лижника, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах.