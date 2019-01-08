Випуск новин за 9:00: Відставка президента Світового банку. Новий космічний корабель Маска
У випуску новин за 8 січня станом на 9:00 – президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що 1 лютого достроково піде з посади. Кім був президентом інституції понад шість років, його каденція мала б завершитися аж у 2022 році. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск продемонстрував новий ескіз міжпланетної ракети. Це тестовий модуль, який планують запустити навесні 2019 року.
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Джерело: 24 канал
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