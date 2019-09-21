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      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
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      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Випуск новин за 9:00: Вирок мінеру моста в Києві. Ситуація на фронті

      Випуск новин

      У випуску новин за 21 вересня станом на 9:00 – вирок київському горе-мінеру: 60 діб під вартою із правом застави у розмірі майже 300 тисяч гривень. Впродовж доби поранення отримали аж троє наших військових. Усі вони різних ступенів важкості, кажуть у штабі ООС.

      Також у випуску:

      В Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор.

      На Тернопільщині чоловік зі старих пральних машин створює нові міні-котли.

      24 канал став найпопулярнішим сайтом з новинами в Україні за минулий місяць.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Фейкові замінування
      Джерело: 24 канал
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