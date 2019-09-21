Випуск новин за 9:00: Вирок мінеру моста в Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 21 вересня станом на 9:00 – вирок київському горе-мінеру: 60 діб під вартою із правом застави у розмірі майже 300 тисяч гривень. Впродовж доби поранення отримали аж троє наших військових. Усі вони різних ступенів важкості, кажуть у штабі ООС.

Також у випуску: В Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор. На Тернопільщині чоловік зі старих пральних машин створює нові міні-котли. 24 канал став найпопулярнішим сайтом з новинами в Україні за минулий місяць.

Джерело: 24 канал