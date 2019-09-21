Випуск новин за 9:00: Вирок мінеру моста в Києві. Ситуація на фронті
У випуску новин за 21 вересня станом на 9:00 – вирок київському горе-мінеру: 60 діб під вартою із правом застави у розмірі майже 300 тисяч гривень. Впродовж доби поранення отримали аж троє наших військових. Усі вони різних ступенів важкості, кажуть у штабі ООС.
Також у випуску:
В Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор.
На Тернопільщині чоловік зі старих пральних машин створює нові міні-котли.
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Джерело: 24 канал
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