Випуск новин за 9:00: Ворожі обстріли на фронті. Місія МВФ в Україні

У випуску новин за 21 травня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Минулої доби російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Двоє наших бійців зазнали поранень. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочне роботу в Україні й працюватиме тут протягом наступних двох тижнів. Кредитори мають оцінити виконання поточної програми співробітництва stand-by.

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