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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 9:00: Ворожі обстріли на фронті. Місія МВФ в Україні

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Минулої доби російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Двоє наших бійців зазнали поранень. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочне роботу в Україні й працюватиме тут протягом наступних двох тижнів. Кредитори мають оцінити виконання поточної програми співробітництва stand-by.

      Також у випуску:

      Радбез ООН відмовилася розглядати закон про українську мову на вимогу Росії. Хоч саме засідання таки відбулось, але включити це питання до порядку денного в ООН відмовились.

      У Києві електричка збила чоловіка, який переходив залізницю в забороненому місці. На щастя, порушник вижив. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

      Президент Володимир Зеленський підписав свій перший указ і став верховним головнокомандувачем. А от документу про розпуск парламенту, про який заявив Зеленський у своїй промові під час інавгурації, досі немає.

      Кабінет міністрів нарешті оскаржив вирок Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію найбільшої фінустанови країни – "Приватбанку".

      blog_ava
      Назвали неочікувану користь кави
      сьогодні
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      Теги: МВФ Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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