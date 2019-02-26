Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Корупційні схеми в "Укроборонпромі"

У випуску новин за 26 лютого станом на 9:00 – на Сході України загинув один український військовий, майже 100 снарядів та мін калібру 125 міліметрів за день випустили проросійські бойовики по позиціях ЗСУ. Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему розкрадань в оборонці на чолі з членом РНБО та другом Петра Порошенка.

Також у випуску: Троє молодих чоловіків підірвались на вибуховому пристрої у лісосмузі Донецької області. День кримського спротиву російській окупації. У Харкові суд оголосить вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами смертельних ДТП. До В'єтнаму на зустріч з Дональдом Трампом прибув Кім Чен Ин.