Випуск новин за 9:00: Закриття міста у Китаї. Скандальна заява Арахамії
У випуску новин за 23 січня станом на 9:00 – у Китаї влада "закриває" місто Ухань, звідки світом і почала ширитися інфекція. Сьогодні залізничне та авіасполучення до Уханя повністю припиняють. На його вулицях проведуть масштабну дезінфекцію. Голова фракції "Слуга народу" відзначився скандальною заявою в Давосі.
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