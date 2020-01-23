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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 9:00: Закриття міста у Китаї. Скандальна заява Арахамії

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 9:00 – у Китаї влада "закриває" місто Ухань, звідки світом і почала ширитися інфекція. Сьогодні залізничне та авіасполучення до Уханя повністю припиняють. На його вулицях проведуть масштабну дезінфекцію. Голова фракції "Слуга народу" відзначився скандальною заявою в Давосі.

      Також у випуску:

      За даними Держслужби з питань безпеки харчових продуктів, пташиний грип виявили ще 18 січня на Вінниччині, коли там загинуло майже 5 тисяч голів птиці.

      В американському Сенаті понад дві години зачитували обґрунтування імпічменту Дональда Трампа.

      Очерет та суха трава загорілися на території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині.

      "Я попереджав, що тобі голову відріжу": ветеран війни озвучив свою версію бійки з Кивою
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      Теги: Випуск новин Китай Давид Арахамія
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