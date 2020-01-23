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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Выпуск новостей за 9: 00: Закрытие города в Китае. Скандальное заявление Арахамии

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 9:00 – в Китае власть "закрывает" город Ухань, откуда по миру и начала распространяться инфекция. Сегодня железнодорожное и авиасообщение в Ухань полностью прекращают. На его улицах проведут масштабную дезинфекцию. Председатель фракции "Слуга народа" отметился скандальным заявлением в Давосе.

      Также в выпуске:

      По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов, птичий грипп обнаружили еще 18 января на Винниччине, когда там погибло почти 5 тысяч голов птицы.

      В американском Сенате более двух часов зачитывали обоснование импичмента Дональда Трампа.

      Камыш и сухая трава загорелись на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.

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      Теги: Выпуск новостей Давид Арахамия Китай
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