Выпуск новостей за 9: 00: Закрытие города в Китае. Скандальное заявление Арахамии

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 9:00 – в Китае власть "закрывает" город Ухань, откуда по миру и начала распространяться инфекция. Сегодня железнодорожное и авиасообщение в Ухань полностью прекращают. На его улицах проведут масштабную дезинфекцию. Председатель фракции "Слуга народа" отметился скандальным заявлением в Давосе.

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