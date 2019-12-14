Випуск новин за 9:00: Запобіжний захід Юлії Кузьменко. Швейцарія заморозила активи Януковича
У випуску новин за 14 грудня станом на 9:00 – Волонтерку та військового медика Юлію Кузьменко Печерський райсуд Києва відправив її під варту до 8 лютого 2020 року. Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів Віктора Януковича й осіб з його оточення.
Також у випуску:
Скандал на Тернопільщині Там священники самовільно продають церковну нерухомість. На продаж пішли пам’ятки архітектури і навіть монастирі, а в церковну казну не потрапило ні копійки.
Журналісту телеканалу НТВ Сергію Савіну не вдалось потрапити до України. Наші прикордонники в аеропорту Борисполя не пустили лише його, бо той свого часу навідувався до тимчасово окупованих територій.
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