Випуск новин за 9:00: Заява Волкера про російські санкції. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 5 грудня станом на 9:00 – Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що США і Європа можуть посилити санкції через агресію Росії на Азовському морі. На Донбасі планують оголосити новорічне перемир'я, минулої доби один військовий загинув, троє – поранені.

Також у випуску: У Оболонському суді відбудеться останнє засідання у справі Януковича. Російський омбудсмен заявила, що українські моряки отримають необхідне лікування в слідчих ізоляторах.