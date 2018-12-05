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      Випуск новин за 9:00: Заява Волкера про російські санкції. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 9:00 – Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що США і Європа можуть посилити санкції через агресію Росії на Азовському морі. На Донбасі планують оголосити новорічне перемир'я, минулої доби один військовий загинув, троє – поранені.

      Також у випуску: 

      У Оболонському суді відбудеться останнє засідання у справі Януковича.

      Російський омбудсмен заявила, що українські моряки отримають необхідне лікування в слідчих ізоляторах. 

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Курт Волкер Санкції
      Джерело: 24 канал
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