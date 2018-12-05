Випуск новин за 9:00: Заява Волкера про російські санкції. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 5 грудня станом на 9:00 – Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що США і Європа можуть посилити санкції через агресію Росії на Азовському морі. На Донбасі планують оголосити новорічне перемир'я, минулої доби один військовий загинув, троє – поранені.
Також у випуску:
У Оболонському суді відбудеться останнє засідання у справі Януковича.
Російський омбудсмен заявила, що українські моряки отримають необхідне лікування в слідчих ізоляторах.
Джерело: 24 канал
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