Випуск новин за 9:00: Звільнення ведучого "Руставі-2". Апеляції щодо полонених моряків

У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – він вилаяв російського президента Путіна у прямому ефірі, а через півтора місяця його звільнили. Георгі Габунія більше не буде ведучим грузинського телеканалу "Руставі-2". Московський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів по 12 полонених українських моряках, адже на попередніх засіданнях суд лишив хлопців під арештом до 24 жовтня.

Також у випуску: Башенка звільнили з посади за те, що він у соцмережі образив велосипедистку Ганну Соловей та пригрозив вигнати її зі збірної. Нефьодов планує запустити електронну систему скарг. Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий поранений.

Джерело: 24 канал