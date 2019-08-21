Випуск новин за 9:00: Звільнення ведучого "Руставі-2". Апеляції щодо полонених моряків
У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – він вилаяв російського президента Путіна у прямому ефірі, а через півтора місяця його звільнили. Георгі Габунія більше не буде ведучим грузинського телеканалу "Руставі-2". Московський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів по 12 полонених українських моряках, адже на попередніх засіданнях суд лишив хлопців під арештом до 24 жовтня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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