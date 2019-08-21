10:29
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Звільнення ведучого "Руставі-2". Апеляції щодо полонених моряків

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – він вилаяв російського президента Путіна у прямому ефірі, а через півтора місяця його звільнили. Георгі Габунія більше не буде ведучим грузинського телеканалу "Руставі-2". Московський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів по 12 полонених українських моряках, адже на попередніх засіданнях суд лишив хлопців під арештом до 24 жовтня.

      Також у випуску:

      Башенка звільнили з посади за те, що він у соцмережі образив велосипедистку Ганну Соловей та пригрозив вигнати її зі збірної.

      Нефьодов планує запустити електронну систему скарг.

      Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий поранений.

      blog_ava
      Помер військовий омбудсмен України Олег Трохименко
      сьогодні
      4510
      Теги: Випуск новин Новини Грузії Журналісти Українські моряки в полоні Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кривавий серпень в Іловайську: українським бійцям не вистачило зовсім трохи
      сьогодні , 10:00 Кривавий серпень в Іловайську: українським бійцям не вистачило зовсім трохи
      Блог Соцмережі 353
      Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      сьогодні , 08:40 Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      Наталя Ромашова 681
      Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      20 серпня , 22:00 Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1180
      Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      20 серпня , 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      1255
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      20 серпня , 20:30 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      2403
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук