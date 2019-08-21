Выпуск новостей за 9:00: Увольнение ведущего "Рустави-2". Апелляции в отношении пленных моряков

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 9:00 – Он обругал российского президента Путина в прямом эфире, а через полтора месяца его уволили. Георги Габуния больше не будет ведущим грузинского телеканала "Рустави-2". Московский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов по 12 пленным украинским морякам, ведь на предыдущих заседаниях суд оставил ребят под арестом до 24 октября.

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