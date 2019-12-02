Випуск новин за 18:00: Голодування через справи Майдану. Стрілянина у Києві
У випуску новин за 2 грудня станом на 18:00 – адвокатка Євгенія Закревська, яка представляє інтереси родин Героїв Небесної сотні, оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про Держбюро розслідувань. До неї приєдналися й інші активісти. Вчора стався замах у центрі Києва на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва, який призвів до вбивства його сина.
Також у випуску:
Правоохоронці затримали двох підозрюваних у стрілянині в авто депутата Вячеслава Соболєва. Наразі їхніх імен не називають.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі