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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 18:00: Голодування через справи Майдану. Стрілянина у Києві

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 18:00 – адвокатка Євгенія Закревська, яка представляє інтереси родин Героїв Небесної сотні, оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про Держбюро розслідувань. До неї приєдналися й інші активісти. Вчора стався замах у центрі Києва на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва, який призвів до вбивства його сина.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали двох підозрюваних у стрілянині в авто депутата Вячеслава Соболєва. Наразі їхніх імен не називають.

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      Теги: Замах на Соболєва Випуск новин Революція Гідності
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