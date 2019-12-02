Выпуск новостей за 18: 00: голодовка из-за дела Майдана. Стрельба в Киеве
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 18:00 – адвокат Евгения Закревская, которая представляет интересы семей Героев Небесной сотни, объявила голодовку из-за нерассмотренной парламентом поправки законопроекта о Госбюро расследований. К ней присоединились и другие активисты.
Также в выпуске:
Правоохранители задержали двух подозреваемых в стрельбе по авто депутата Вячеслава Соболева. На данный момент их имен не называют.
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