Випуску новин за 10:00: Моторошна аварія в Росії. Зростання обстрілів на фронті
У випуску новин за 2 грудня станом на 10:00 – моторошна аварія сталася в забайкальському краї Росії. Автобус з пасажирами впав з мосту, 15 людей загинули, ще 5 травмовані. Вони у важкому стані у тамтешній лікарні. Кількість обстрілів на фронті зростає. Сім разів бойовики гатили по позиціях наших армійців. Найактивніше на околицях Новолуганського, Красногорівки та Широкиного.
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