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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуску новин за 10:00: Моторошна аварія в Росії. Зростання обстрілів на фронті

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 10:00 – моторошна аварія сталася в забайкальському краї Росії. Автобус з пасажирами впав з мосту, 15 людей загинули, ще 5 травмовані. Вони у важкому стані у тамтешній лікарні. Кількість обстрілів на фронті зростає. Сім разів бойовики гатили по позиціях наших армійців. Найактивніше на околицях Новолуганського, Красногорівки та Широкиного.

      Також у випуску:

      Дев'ятеро людей загинули під час тисняви на дискотеці у бразильському Сан-Паулу.

      Стрілянина у Києві забрала життя трирічного хлопчика.

      У перший день зими курортну Кирилівку накрив шторм.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Росії Аварії та ДТП
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