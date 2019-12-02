Випуску новин за 10:00: Моторошна аварія в Росії. Зростання обстрілів на фронті

У випуску новин за 2 грудня станом на 10:00 – моторошна аварія сталася в забайкальському краї Росії. Автобус з пасажирами впав з мосту, 15 людей загинули, ще 5 травмовані. Вони у важкому стані у тамтешній лікарні. Кількість обстрілів на фронті зростає. Сім разів бойовики гатили по позиціях наших армійців. Найактивніше на околицях Новолуганського, Красногорівки та Широкиного.

Також у випуску: Дев'ятеро людей загинули під час тисняви на дискотеці у бразильському Сан-Паулу. Стрілянина у Києві забрала життя трирічного хлопчика. У перший день зими курортну Кирилівку накрив шторм.