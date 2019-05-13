Випуск новин за 10:00: Саміт ЄС у Брюсселі. Розслідування у справі "Приватбанку"
У випуску новин за 13 травня станом на 10:00 – у Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-партнерів збираються на дводенний саміт з нагоди 10-річчя ініціативи Східного партнерства. Голова МЗС України Павло Клімкін вже вирушив на зустріч. ГПУ розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску президента на суддів у справі "Приватбанку".
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