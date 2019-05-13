Випуск новин за 10:00: Саміт ЄС у Брюсселі. Розслідування у справі "Приватбанку"

У випуску новин за 13 травня станом на 10:00 – у Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-партнерів збираються на дводенний саміт з нагоди 10-річчя ініціативи Східного партнерства. Голова МЗС України Павло Клімкін вже вирушив на зустріч. ГПУ розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску президента на суддів у справі "Приватбанку".

Також у випуску: Обстріли на передовій не вщухають: 12 травня проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових. Українець Андрій Говоров здобув срібло Ліги Чемпіонів з плавання. В ізраїльському Тель-Авіві відбулося відкриття Євробачення-2019, цьогоріч Україна не братиме участі в конкурсі. У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

Джерело: 24 канал