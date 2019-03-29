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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуску новин за 20:00: Шанси Гриценка на перемогу. Корупційні схеми в обленерго

      Випуск новин 28

      У випуску новин за 29 березня станом на 20:00 – до президентських виборів в Україні залишилося декілька днів. Журналісти 24 каналу з'ясовували, які шанси на перемогу в кандидата від об'єднаних демократичних сил Анатолія Гриценка. За даними журналістів програми "Схеми", перший заступник голови БПП Ігор Кононенко ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

      Також у випуску: 

      Прокурор Кулик оголосив підозру людям з оточення Януковича та Порошенка.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Анатолій Гриценко Випуск новин
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