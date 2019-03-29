Выпуск новостей за 20: 00: Шансы Гриценко на победу. Коррупционные схемы в облэнерго

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 20:00 – до президентских выборов в Украине осталось несколько дней. Журналисты 24 канала выясняли, каковы шансы на победу у кандидата от объединенных демократических сил Анатолия Гриценко. По данным журналистов программы "Схемы", первый замглавы БПП Игорь Кононенко вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго.

Также в выпуске: Прокурор Кулик объявил подозрение людям из окружения Януковича и Порошенко.