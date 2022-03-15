Сьогодні, 15 березня, Євросоюз затвердив 4-й пакет санкцій проти Росії. Економіка агресора завдяки західним партнерам зазнає краху просто на очах, а країна опиняється в ізоляції від цивілізованого світу.

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Вихід Росії з Ради Європи

Росія вирішила завдати удару у відповідь. Щоправда, він принесе позитив усім сторонам, окрім неї.

Росія заявила про те, що не буде брати участі у жодних форматах роботи Ради Європи, включно з ПАСЄ. Війна проти України та постійна брехня дипломатів країни-агресора наближали рішення про виключення Росії, тож країна-агресор вирішила не чекати копняка на вихід.

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