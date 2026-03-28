Ця зброя має дві ціни, – Зеленський відповів на претензії виробників дронів

Президент України відповів на скарги виробників дронів, які стверджували, що держава обмежує їхні можливості на ринку. Він підкреслив, що контроль потрібен не для обмеження бізнесу, а для безпеки військових та збереження оборонного потенціалу.

Зеленський під час спілкування із журналістами навів приклад продажу тисячі дронів без бойової частини, щоб показати, що ринок не втрачається, передає 24 Канал.

Як відреагував Зеленський на скарги виробників дронів?

Володимир Зеленський прокоментував скарги виробників дронів, які стверджували, що держава нібито обмежує їхні можливості на ринку.

Це неправда. Я наведу приклад однієї компанії. Вони продали тисячу перехоплювачів, заробили 3,5 мільйони доларів. Я кажу доларів, щоб ви розуміли, куди пішли дрони,

– сказав він.

Зеленський підкреслив, що державний контроль не шкодить українському експорту та обороні. Він вважає, що "ніякі ринки не втрачаються", адже ці дрони не мали бойової частини. До України продовжують звертатися за бойовими частинами, фахівцями, інструкторами та знаннями, які допомагають розібратися у тому, як з цими дронами працювати.

Президент наголосив, що контроль держави потрібен для безпеки та ефективності: продані без бойової частини дрони не загрожують українській безпеці, тоді як продаж із бойовими частинами потребує суворої координації.

Ця зброя має дві ціни: це не тільки гроші, а також наші військові, їхнє здоровʼя і їхні можливості воювати. Тому держава буде контролювати цей процес,

– сказав Зеленський.

Він також нагадав, що компанії отримують великі державні контракти та міжнародне фінансування, зокрема від Нідерландів, які виділили півтора мільярда євро на розвиток оборонної інфраструктури. Частина коштів йде на підтримку виробників дронів, але держава контролює використання, щоб уникнути нелегального будівництва заводів за кордоном.

Чому виробники дронів скаржилися?