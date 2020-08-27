Через масову вирубку дерев Рівненська та Житомирська область можуть залишитись без лісу вже через 30 – 40 років. Це може призвести до важких екологічних проблем.

Нове дослідження спільно провели компанія EOS Data Analytics, Інститут космічних досліджень НАН України та Державне космічне агентство України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як ситуація з вирубкою лісів на Рівненщині та Житомирщині

Протягом останнього року у Рівненській області вирубали лісу в два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період 2018 – 2019 років: 5395 гектарів проти 2101 гектара роком раніше.

Водночас у Житомирській області протягом року вирубали майже на 20% більше лісу, ніж минулого року.

За такої динаміки вирубки Рівненська область може залишитися без лісу вже через 30 років, а Житомирська – через 38 . Якщо не уповільнити цього тренду, то буде знищено 1,6 і 2,3 мільйона гектарів відповідно.

. Якщо не уповільнити цього тренду, то буде знищено 1,6 і 2,3 мільйона гектарів відповідно. Навіть враховуючи висадку, відновлення лісу займає від 60 до 100 років, залежно від порід дерев.

Відзначимо, що саме на Рівненщині та Житомирщині активно видобувають бурштин. При цьому "копачі" осушують болота та вирубують ліс.

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До чого може призвести вирубка лісів

опустелювання,

ерозії та зменшення родючості ґрунту,

повеней та вимирання популяцій диких тварин (зокрема внесених до "Червоної книги").

Це також збільшує ризик повторення катастрофічних пожеж весни 2020 року (у квітні в Житомирській області вогонь знищив п'ять населених пунктів).

Ліс безконтрольно рубають і "сірими" схемами вивозять на експорт. Ніхто не знає справжніх масштабів. Дані отримані із супутників – це незалежний інструмент на шляху до вирішення цієї проблеми. Космос бачить усе,

– вважає засновник EOS Максим Поляков.

Зверніть увагу! Дослідження проводили за допомогою технології супутникового аналізу, яку раніше використовували в межах програми підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) з ініціативи Світового банку та за фінансової підтримки Єврсоюзу.