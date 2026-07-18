Вірю, що все вдасться, – Федоров відреагував на мітинги на свою підтримку та пообіцяв зміни

Ексміністр оборони України Михайло Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. Він заявив, що зміни обов'язково будуть.

У своєму дописі у телеграм-каналі посадовець подякував українцям за підтримку.

Що сказав Федоров?

"Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію", – написав Федоров.

Він зазначив, що такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах.

Ексміністр подякував ветеранам та військовим за те, що тримають фронт і честь.



Він повідомив, що діалог є, і висловив сподівання, що все вдасться.