18 липня, 21:06
Оновлено - 21:15, 18 липня
Вірю, що все вдасться, – Федоров відреагував на мітинги на свою підтримку та пообіцяв зміни
Ексміністр оборони України Михайло Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. Він заявив, що зміни обов'язково будуть.
У своєму дописі у телеграм-каналі посадовець подякував українцям за підтримку.
Що сказав Федоров?
"Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію", – написав Федоров.
Він зазначив, що такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах.
Ексміністр подякував ветеранам та військовим за те, що тримають фронт і честь.
Він повідомив, що діалог є, і висловив сподівання, що все вдасться.