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18 липня, 21:06
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Оновлено - 21:15, 18 липня

Вірю, що все вдасться, – Федоров відреагував на мітинги на свою підтримку та пообіцяв зміни

Софія Рожик

Ексміністр оборони України Михайло Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. Він заявив, що зміни обов'язково будуть.

У своєму дописі у телеграм-каналі посадовець подякував українцям за підтримку. 

Що сказав Федоров?

"Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію", – написав Федоров.

Він зазначив, що такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах.

Ексміністр подякував ветеранам та військовим за те, що тримають фронт і честь.

Він повідомив, що діалог є, і висловив сподівання, що все вдасться.

 

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